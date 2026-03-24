مظلوم عبدي يُعزي الرئيس بارزاني باستشهاد عدد من مقاتلي البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، مظلوم عبدي، اليوم الثلاثاء، عن تعازيه الحارة وتضامنه الكامل مع إقليم كوردستان، إثر الهجوم الصاروخي الذي استهدف مواقع لقوات البيشمركة في قضاء سوران.

وفي بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أكد عبدي وقوفه إلى جانب شعب إقليم كوردستان ومؤسسة البيشمركة في هذا المصاب، موجهاً رسالة تعزية إلى الرئيس مسعود بارزاني وحكومة الإقليم وعوائل الشهداء.

وجاء في نص الرسالة: أشارك الحزن مع شعبنا الكوردي في إقليم كوردستان وقوات البيشمركة على استشهاد أبطالهم.

وأضاف: كما نعزي الرئيس مسعود بارزاني والقادة في الإقليم وعوائل الشُّهداء في مصابهم، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى.

يأتي هذا الموقف عقب هجوم صاروخي باليستي نفذته الجمهورية الإسلامية الإيرانية فجر اليوم الثلاثاء، استهدف عبر ضربتين منفصلتين ثكنات ومقار تابعة لقوات البيشمركة في حدود قضاء سوران.

وأسفر القصف، بحسب الحصيلة الرسمية، عن استشهاد 6 مقاتلين من البيشمركة وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة.