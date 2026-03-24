الآلوسي يطالب البرلمان والحكومة بإجراءات قانونية لوقف اعتداءات إيران على كوردستان والعراق

أربيل (كوردستان 24)- أدان السياسي العراقي، مثال الآلوسي، الهجوم الإيراني "الإرهابي الغادر الذي استهدف مقرات البيشمركة الأبطال في منطقة سوران – محافظة أربيل، وأدى إلى سقوط ستة شهداء واعداد من الجرحى".

وأكّد الآلوسي في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن هذا "العدوان السافر هو خرق لسيادة الدولة العراقية واستهتار جبان بارواح العراقيين وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار العراق والمنطقة".

مطالباً الحكومة الاتحادية والبرلمان العراقي "باتخاذ الاجراءات القانونية الرسمية لإيقاف الاعتداءات المتكررة على إقليم كوردستان العراق وتقديم شكوى إلى مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية والإسلامية".

وفيما يأتي نص البيان:

ندين وبشدة الهجوم الإيراني الإرهابي الغادر الذي استهدف اليوم مقرات البيشمركة الأبطال في منطقة سوران – محافظة أربيل، وأدى إلى سقوط ستة شهداء واعداد من الجرحى

ان هذا العدوان السافر هو خرق لسيادة الدولة العراقية واستهتار جبان بارواح العراقيين وتمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار العراق والمنطقة.

ان الحكومة العراقية الاتحادية والبرلمان العراقي مطالبين باتخاذ الاجراءات القانونية الرسمية لإيقاف الاعتداءات المتكررة على إقليم كوردستان العراق وتقديم شكوى إلى مجلس الامن الدولي وجامعة الدول العربية والإسلامية.

ان التخاذل الحكومي الذليل عنوان شبهات خطيرة.

مثال الآلوسي

عن احرار حزب الامة العراقية

في ٢٤ / ٣ / ٢٠٢٦