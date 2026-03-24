الحركة الكوردستانية المستقلة في سوريا تدين الهجوم العدائي على البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت الحركة الكوردستانية المستقلة في سوريا، بياناً رسمياً أدانت فيه بأشد العبارات الهجمات الصاروخية والجوية التي استهدفت مقار قوات البيشمركة في منطقة سوران ليلة أمس، واصفةً إياها بالعدوان الذي يستهدف أمن واستقرار إقليم كوردستان وبنيته التحتية.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن الإقليم تعرض منذ بدء الحرب الإيرانية الأمريكية -الإسرائيلية لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة، رغم التزامه بسياسة "النأي بالنفس" وحرصه على عدم الانجرار إلى الصراعات الدولية حفاظاً على دوره كمركز لإحلال السلام.

وجاء في البيان: "إننا في الحركة الكوردستانية المستقلة في سوريا، نشجب ونستنكر ممارسات النظام الإيراني وأذرعه، ونعلن تضامننا الكامل مع أشقائنا في الإقليم؛ شعباً وقيادةً وبيشمركة، في وجه هذا الاستهداف الغادر الذي طال حماة الأرض وأدى إلى ارتقاء كوكبة من الشهداء".

واختتمت الحركة بيانها بالتأكيد على صمود العاصمة أربيل أمام محاولات الترهيب، مشددة على أن إرادة الشعب والقيادة والبيشمركة ستبقي الإقليم واحةً للأمن والازدهار.

وأعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".