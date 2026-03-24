معروف: استهداف البيشمركة يمثّل استهدافاً للمظلة الأمنية التي تحمي كافة مكونات الإقليم

منذ 10 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أدان وزير إقليم كوردستان لشؤون المكونات، آيدن معروف، بشدة الهجوم الصاروخي الذي استهدف مقرات قوات البيشمركة فجر اليوم الثلاثاء، واصفاً الاعتداء بأنه "عمل جبان" يستهدف تقويض المكتسبات الأمنية في المنطقة.

وأكد معروف في بيان رسمي، أن أي محاولة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار أو المساس بقيم التعايش السلمي في الإقليم هي محاولات مرفوضة جملة وتفصيلاً.

مشدداً على أن استهداف قوات البيشمركة "يمثل استهدافاً للمظلة الأمنية التي تحمي كافة مكونات الإقليم دون استثناء".

وأشار الوزير إلى الحصيلة المؤلمة للهجوم الذي أسفر عن استشهاد 6 من مقاتلي البيشمركة وإصابة 30 آخرين، مبتهلاً إلى الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويمُنَّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".