كتلة الديمقراطي الكوردستاني: القصف الإيراني انتهاك صارخ لسيادة العراق وأراضي إقليم كوردستان

منذ 5 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أدانت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، بشدة، الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الذي استهدف منطقة سوران فجر اليوم، واصفةً إياه بـ "العدوان السافر" الذي انتهك سيادة العراق وأراضي إقليم كوردستان وتسبب باستشهاد 6 من أبطال قوات البيشمركة وإصابة آخرين.

وأكدت الكتلة في بيان رسمي، أن هذا الهجوم يعد خرقاً للدستور العراقي الذي يعترف بقوات البيشمركة كجزءٍ أساسي من منظومة الدفاع في البلاد.

مشيرة إلى أن استمرار "صمت" المؤسسات الفيدرالية تجاه هذه الاعتداءات يثير تساؤلات جدية حول مدى التزامها بمسؤولياتها الدستورية والقانونية.

ودعت الكتلة الحكومة الاتحادية إلى الاضطلاع بدورها في حماية أرواح المقاتلين وصون السيادة، ومنع تحويل أراضي العراق وإقليم كوردستان إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية.

كما طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح وفعّال في إدانة هذه الهجمات.

واختتم البيان بالتأكيد على أن "إرادة شعب كوردستان لن تنكسر أمام التهديدات العسكرية"، وأن دماء الشهداء ستظل دافعاً لصون المكتسبات الوطنية والحقوق الدستورية للإقليم.

وفيما يأتي نص البيان:

بيان صادر عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي

إلى الرأي العام والمؤسسات الوطنية

في الوقت الذي ظلّ فيه إقليم كوردستان يُعرف دائمًا كعاملٍ للاستقرار والهدوء في المنطقة، تعرّضت حدود إقليم كوردستان لعدوانٍ سافر، ولا سيما منطقة سوران، تمثّل بهجومٍ صاروخي باليستي إيراني، أسفر عن استشهاد (6) من أبطال قوات البيشمركة وإصابة عددٍ آخر.

إن هذا الهجوم يُعدّ انتهاكًا صارخًا لسيادة العراق وأراضي إقليم كوردستان، وخرقًا واضحًا لمبادئ الدستور العراقي الذي يعترف بقوات البيشمركة كجزءٍ أساسي من منظومة الدفاع في البلاد.

وإننا في كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، إذ نُدين هذا العدوان السافر والهجوم غير المشروع بشدة، نؤكد أن استمرار صمت المؤسسات الفيدرالية إزاء هذه الانتهاكات يثير تساؤلاتٍ جدية حول مدى التزامها بمسؤولياتها الدستورية والقانونية.

وفي الوقت ذاته، ندعو الحكومة الاتحادية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها الكاملة في حماية سيادة البلاد وصون أرواح القوات المسلحة، وعدم السماح بتحويل أراضي العراق وإقليم كوردستان إلى ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية.

كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية إلى اتخاذ موقف واضح وفعّال في إدانة هذه الهجمات، ودعم جهود الحفاظ على سيادة العراق وإقليم كوردستان واستقرار المنطقة.

ونجدد التأكيد على أن إرادة شعب كوردستان لن تنكسر أمام أي ضغوط أو تهديدات عسكرية، وأن دماء شهدائنا ستبقى دافعًا لصون مكتسباتنا الوطنية وحقوقنا الدستورية.

الرحمة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا.

كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني

مجلس النواب العراقي

24 / 3 / 2026