الحكومة الاتحادية تدين الهجوم على قوات البيشمركة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدان مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، بشدة الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي وقوات البيشمركة في إقليم كوردستان، مؤكداً أن حماية أرواح المقاتلين وسيادة البلاد تمثل أولوية قصوى للحكومة الاتحادية.

جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية الثانية عشرة للمجلس المنعقدة اليوم الثلاثاء، حيث قدّم السوداني إحاطة شاملة تتعلق بتطورات الأوضاع الأمنية الإقليمية، واستعدادات القوات المسلحة العراقية لفرض الأمن والاستقرار في مواجهة التحديات الراهنة.

وأكد المجلس في بيانه الرسمي "الإصرار على حماية أمن العراق وسيادته المطلقة"، مشدداً على رفض تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة للاعتداءات.

كما جدد الالتزام بتطوير فاعلية الأجهزة الأمنية وحماية المؤسسات العامة والخاصة والبعثات الدبلوماسية المعتمدة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الأمني الشامل في كافة أنحاء البلاد.

وأعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".