رئاسة البرلمان العراقي تدين الاعتداءات التي استهدفت قوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت رئاسة مجلس النواب العراقي، الاعتداءات التي استهدفت مقرَّات القوات الأمنية في عدد من المحافظات وقوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

واعتبرت رئاسة المجلس، في بيانٍ لها، أن استهداف القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها "أمر مرفوض، ويستدعي موقفاً وطنياً موحَّداً يعزِّز حماية المؤسَّسات الأمنية، ويحافظ على وحدة الصفِّ في مواجهة التحديات".

موكدةً على "ضرورةَ تجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية، وعدم زجِّه في أي مواجهة لا تخدم مصالحه، والعمل على حفظ أمنه واستقراره بعيداً عن أي تصعيد".

وكان مجلس الوزراء العراقي، برئاسة محمد شياع السوداني، قد أدان بشدة الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت مواقع الحشد الشعبي وقوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

مؤكداً أن حماية أرواح المقاتلين وسيادة البلاد تمثل أولوية قصوى للحكومة الاتحادية.

وأكد المجلس في بيانه الرسمي "الإصرار على حماية أمن العراق وسيادته المطلقة"، مشدداً على رفض تحويل الأراضي العراقية إلى ساحة للاعتداءات.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".