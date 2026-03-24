فرهاد الأتروشي: الهجوم على البيشمركة عمل عدائي ولا يخدم المصالح المشتركة

أربيل (كوردستان 24)- أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي، فرهاد الأتروشي، الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقرات قوات البيشمركة في منطقة سوران – محافظة أربيل.

واعتبر الأتروشي في بيانٍ له، أن هذا الهجوم "يعدُّ اعتداءً سافراً على سيادة العراق، ولا مبرر لها إطلاقًا".

مؤكداً أن هذه الهجمات "لن تخدم المصالح المشتركة والاتفاقات وحسن الجوار بين البلدين، كما تمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة".

ودعا نائب رئيس البرلمان العراقي في ختام بيانه، الحكومة الاتحادية والمجتمع الدولي إلى التدخل لإيقاف تلك الاعتداءات على إقليم كوردستان العراق.

وكانت رئاسة مجلس النواب العراقي، قد أدانت الاعتداءات التي استهدفت مقرَّات القوات الأمنية في عدد من المحافظات وقوات البيشمركة في إقليم كوردستان.

واعتبرت رئاسة المجلس، في بيانٍ لها، أن استهداف القوات الأمنية بمختلف تشكيلاتها "أمر مرفوض، ويستدعي موقفاً وطنياً موحَّداً يعزِّز حماية المؤسَّسات الأمنية، ويحافظ على وحدة الصفِّ في مواجهة التحديات".

موكدةً على "ضرورةَ تجنيب العراق تداعيات الصراعات الإقليمية، وعدم زجِّه في أي مواجهة لا تخدم مصالحه، والعمل على حفظ أمنه واستقراره بعيداً عن أي تصعيد".

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".