مطارنة أربيل في رسالة لمسرور بارزاني: نقف روحياً وإنسانياً بوجه الهجوم الصاروخي على البيشمركة

منذ 23 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعرب مطارنة الكنائس في أربيل، في رسالة تضامنية مشتركة موجّهة إلى رئيس وزراء إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، عن بالغ حزنهم جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف قوات البيشمركة.

وجاء في الرسالة الموقعة من جانب المطارنة (بشار متي وردة، نيقوديموس داود متي شرف، ونثنائيل نزار عجم): في هذا الألم المشترك، نؤكد وقوفنا الروحي والإنساني إلى جانبكم، ونرفع صلاتنا من أجل السلام والأمان في العراق وإقليم كوردستان والشرق الأوسط بأسرِه.

وشدد المطارنة في رسالتهم على ضرورة أن يضع الله حداً للعنف ويُبعد شبح الحروب عن المنطقة، مؤكدين دعمهم لجهود حكومة الإقليم في خدمة الخير العام وترسيخ قيم الحكمة والاعتدال، سائلين الله أن يمنح "الراقدين" الراحة الأبدية وللجرحى الشفاء العاجل.

واختتمت الرسالة بالدعاء بأن يحفظ الله إقليم كوردستان وشعبه، وأن يفيض على هذه الأرض نعمة السلام التي طال انتظارها، مؤكدين على تضامن المكون المسيحي الكامل مع ذوي الشهداء وكافة أبناء الشعب في هذه الظروف العصيبة.

وأعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".