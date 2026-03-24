وزير خارجية تركيا يعزي رئيس حكومة إقليم كوردستان في استشهاد كوكبة من البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- تلقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء 24 آذار (مارس) 2026، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وخلال الاتصال، نقل وزير الخارجية التركي خالص تعازيه ومواساته، معرباً عن تضامن بلاده مع رئيس الحكومة، في استشهاد ستة من أبطال البيشمركة جراء الهجوم الصاروخي الباليستي الإيراني الذي استهدف قوات البيشمركة.

كما تمنى الوزير التركي الشفاء العاجل للمصابين. من جانبه، عبّر رئيس الحكومة عن شكره لوزير الخارجية التركي على مشاعره التضامنية.