أحزاب تركمانية: البيشمركة هي الضمانة الحقيقية لأمن كافة القوميات والأديان

أربيل (كوردستان 24)- أدانت سبعة أطراف سياسية تركمانية في إقليم كوردستان، الهجمات غير المبررة التي استهدفت قوات البيشمركة، والتي أسفرت عن استشهاد عدد من الأبطال الذين يذودون عن أمن وحياة مواطني كوردستان.

وجاء في بيانٍ لها: إن البيشمركة هي الحامي الحقيقي للاستقرار والتعايش بين جميع المكونات، لذا فإن أي هجوم يستهدف هذه القوات، هو هجوم على استقرار الجميع.

وطالبت الأطراف التركمانية الحكومة العراقية والمجتمع الدولي بالنهوض بمسؤولياتهم ووضع حد لهذه الهجمات، لضمان الحفاظ على الوئام والتعايش بين القوميات والأديان في المنطقة.

الأطراف الموقعة:

1- حزب التنمية التركماني.

2- الحزب الديمقراطي التركماني.

3- الحركة الديمقراطية التركمانية.

4- حزب (گەزەنگ) التركماني - كركوك.

5- حزب التحرير القومي التركماني.

6- الحزب الوطني التركماني.

7- حزب الوحدة التركماني."

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".