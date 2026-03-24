مسؤول أميركي سابق يتضامن مع الإقليم: هجوم ليلة أمس هو "الأكثر دموية"

أربيل (كوردستان 24)- أعرب مارشال بيلينغسلي، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأميركية، عن تضامنه العميق مع الشعب الكوردي، قائلاً في تدوينة عبر منصة (إكس): "قلبي مع الكورد".

وأشار بيلينغسلي إلى أن إقليم كوردستان يواجه منذ أكثر من ثلاثة أسابيع حملة استهداف مكثفة ومنظمة بالصواريخ والطائرات المسيرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية والميليشيات التابعة لها في العراق.

ووصف المسؤول الأمريكي السابق هجوم ليلة أمس بأنه "الأسوأ والأكثر دموية" منذ بدء موجة التصعيد الحالية.

لافتاً إلى أن الموقع الاستراتيجي للإقليم وضعه في "قلب الصراع" المحتدم والتوترات المتصاعدة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي وصلت إلى مستويات خطيرة تهدد أمن المنطقة بأسرها.

My heart goes out to the Iraqi Kurds.



They have been under continuous attack by missiles and drones from Iran & Iranian controlled militias in Iraq for the past 3+ weeks. Last night’s missile barrage was the worst to date.



Prayers for the fallen & their families. https://t.co/HgPRkfmU3u — Marshall S. Billingslea (@M_S_Billingslea) March 24, 2026

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء (24 آذار 2026)، عن استشهاد 6 من قوات البيشمركة وإصابة 30 آخرين، جراء هجومين منفصلين نفذتهما إيران باستخدام صواريخ باليستية استهدفت مواقع عسكرية تابعة للإقليم.

وأوضح بيان رسمي صادر عن الوزارة، أن ستة صواريخ باليستية استهدفت فجر اليوم الثلاثاء مقر اللواء السابع مشاة في "المحور الأول"، بالإضافة إلى موقع تابع للواء الخامس مشاة على حدود منطقة "سوران".