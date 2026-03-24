القنصلية التركية بأربيل تعرب عن قلقها إزاء الهجوم الصاروخي الإيراني على البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أعربت القنصلية العامة التركية في أربيل، اليوم الثلاثاء، عن قلقها البالغ وإدانتها للهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف مقراً لقوات البيشمركة في إقليم كوردستان فجر اليوم.

وذكرت القنصلية في بيان رسمي: "نُعرب عن عميق حزننا وقلقنا إزاء الاعتداء الذي استهدف قوات بيشمركة كوردستان".

مؤكدةً تضامن أنقرة الكامل مع ذوي الضحايا، وحكومة إقليم كوردستان، وعموم الشعب العراقي في هذا المصاب.

وكانت منطقة "سوران" قد تعرضت في وقت مبكر من فجر اليوم الثلاثاء إلى هجوم بستة صواريخ باليستية إيرانية، استهدفت مقراً عسكرياً للبيشمركة، مما أدى إلى استشهاد ستة مقاتلين وإصابة 30 آخرين بجروح متفاوتة، في تصعيد أثار ردود فعل منددة على المستويين المحلي والدولي.

يأتي الموقف التركي لينضم إلى سلسلة المواقف الدولية المنددة بالهجوم، مؤكداً على ضرورة استقرار الإقليم وحماية قواته الأمنية من التهديدات الخارجية.