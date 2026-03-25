هجوم بمسيرة يستهدف مجمعاً سكنياً في أربيل ويخلف إصابات وأضرار مادية جسيمة

أربيل (كوردستان24)- أفاد مراسل (كوردستان 24) بوقوع هجوم بطائرة مسيرة استهدف منطقة سكنية في مدينة أربيل، اليوم الأربعاء 25 آذار 2026، مما أسفر عن وقوع إصابات وأضرار مادية كبيرة.

ووفقاً للمعلومات الميدانية، فقد ألحق الهجوم أضراراً جسيمة بالموقع، وتسبب بتدمير عدد من سيارات المواطنين. وفيما يخص الخسائر البشرية، أشار مراسلنا إلى إصابة عدة أشخاص بجروح، مؤكداً عدم تسجيل أي حالات وفاة نتيجة الهجوم.

وفور وقوع الحادث، هرعت القوات الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وباشرت تحقيقاتها. كما دعت الجهات الأمنية المواطنين إلى الابتعاد عن موقع سقوط المسيرة لإتاحة المجال أمام الفرق المختصة لإتمام إجراءاتها القانونية والتحقيقية.

من جانبه، أكد محافظ أربيل، أوميد خوشناو، في تصريح خاص لـ (كوردستان 24)، أن الموقع المستهدف هو مجمع سكني يقطنه مدنيون، مشدداً على عدم وجود أي ثكنات أو مراكز عسكرية في تلك المنطقة.

وأوضح خوشناو أن الهجوم تسبب بخسائر مادية فادحة في المشروع السكني، وأدى إلى تضرر وتدمير العديد من المركبات التابعة للمواطنين في المجمع.