حمد بن جاسم: مشاركة الخليج في المفاوضات الأمريكية الإيرانية "ضرورة" وليست خياراً

أربيل (كوردستان24)- دعا رئيس وزراء ووزير خارجية قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، إلى وجوب تمثيل دول مجلس التعاون الخليجي في أي مباحثات ترسم مستقبل المنطقة بين واشنطن وطهران، مؤكداً أن أمن الإقليم "جوهر استقرارنا" ولا يمكن مناقشته بالنيابة عن دوله.

وفي منشور عبر منصة "إكس"، وصف بن جاسم المرحلة الراهنة بـ"اللحظة التاريخية الفارقة"، محذراً من تحويل مضيق هرمز إلى أداة للابتزاز أو ورقة تفاوض سياسية. وشدد على ضرورة بقاء المضيق ممراً دولياً مفتوحاً دون قيود، مطالباً بتحييده عن الصراعات قبل البدء بأي اتفاقات.

كما سلط الضوء على التكاليف الباهظة التي تحملتها دول الخليج جراء التوترات، من تعطّل الصادرات وتهديد أمن الطاقة، رغم أنها لم تكن شريكاً في إشعال هذه الصراعات. وطالب بن جاسم بأن يكون للمجلس صوت مسموع لعرض حجم خسائره المباشرة وغير المباشرة، معتبراً المطالبة بتعويضات عادلة حقاً أصيلاً للدول المتضررة.

واختتم تصريحاته بلهجة حازمة، مؤكداً أن المرحلة القادمة لا تحتمل "الغموض أو التهميش"، وأن حضور دول الخليج كطرف مؤثر في رسم ملامح المستقبل الإقليمي بات ضرورة استراتيجية لضمان حقوقها واستقرارها.



