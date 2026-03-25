وزارة الدفاع: مقتل 7 مقاتلين وإصابة 13 آخرين إثر ضربة جوية في الحبانية، وعمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن سقوط 20 مقاتلاً بين شهيد وجريح، إثر تعرض منشآت تابعة لها في موقع الحبانية لضربة جوية، واصفة الحادث بأنه "انتهاك صارخ وتصعيد خطير"، ومتوعدة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأفادت الوزارة في بيان رسمي، أنه في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الأربعاء الموافق 25 آذار/مارس 2026، تعرض مستوصف الحبانية العسكري وشعبة أشغال الحبانية، التابعة لآمرية موقع الحبانية، إلى ضربة جوية آثمة، أعقبها إطلاق نار كثيف بمدفع الطائرة المهاجمة.

وأكد البيان أن الهجوم أسفر عن مقتل (7) مقاتلين وإصابة (13) آخرين بجروح مختلفة، وذلك أثناء تأديتهم لواجبهم الوطني والإنساني، مشيراً إلى أن فرق الدفاع المدني والإنقاذ لا تزال تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض داخل موقع الحادث حتى لحظة إصدار البيان.

واستنكرت وزارة الدفاع بشدة هذا الهجوم، معتبرة إياه "انتهاكاً صارخاً وخطيراً لكل القوانين والأعراف الدولية التي تُحرم استهداف المنشآت الطبية والكوادر العاملة فيها".