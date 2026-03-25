مسؤولون: مقترح أمريكي من 15 بنداً لوقف إطلاق النار مع إيران يتضمن تخفيفاً للعقوبات وقيوداً عسكرية

منذ 28 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- كشف مسؤولون من مصر وباكستان، يوم الأربعاء، أن إيران تلقت مقترحاً من الولايات المتحدة يتألف من 15 بنداً بهدف التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، في مبادرة وُصفت بأنها قد تشكل أساساً لاتفاق موسع بين الطرفين.

وذكر المسؤولون أن المقترح يتضمن بنوداً رئيسية تشمل تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران، وتعزيز التعاون النووي المدني، مقابل تقليص البرنامج النووي الإيراني وخضوعه لمراقبة مشددة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما يضع المقترح قيوداً على برنامج الصواريخ الإيراني وعمليات تسليح الجماعات المسلحة الحليفة لها، بالإضافة إلى ضمانات لتسهيل حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وفي هذا السياق، وصف مسؤول مصري مطلع على جهود الوساطة المقترح بأنه "بمثابة اتفاق شامل"، مشبهاً تعقيده بخطة وقف إطلاق النار في غزة المكونة من 20 نقطة. وأشار المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أن المقترح يُعامل حالياً كإطار لمزيد من المفاوضات، رغم أنه يتطلب "جهوداً جبارة" لحسم تفاصيله الفنية في حال وافق الجانبان على الجلوس إلى طاولة الحوار.

من جانبهم، أفاد مسؤولون باكستانيون بأن الوسطاء يضغطون لعقد مفاوضات مباشرة بين الإيرانيين والأمريكيين في باكستان، ربما في وقت مبكر من يوم الجمعة المقبل. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات لوجستية وسياسية؛ إذ يتطلب الأمر تحركاً فورياً من المسؤولين الأمريكيين للوصول في الوقت المحدد.

وعلى الرغم من هذه التحركات الدبلوماسية، لا تزال طهران تتبنى خطاباً متشككاً؛ إذ أصرت رسمياً على عدم إجراء مفاوضات مع واشنطن، ووصل الأمر بمتحدث عسكري إيراني إلى السخرية من الجهود الدبلوماسية الأمريكية. وبحسب المصادر، يسود قلق عميق لدى المسؤولين الإيرانيين تجاه إدارة ترامب، فضلاً عن المخاوف الأمنية المتزايدة جراء الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مسؤولين إيرانيين كبار خلال الفترة الماضية.

المصدر: AP