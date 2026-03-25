بغداد تدين وتتوعد بعد استهدف منشأة عسكرية في الحبانية

اربيل (كوردستان24) - أدانت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء 25 آذار 2026، الهجوم الذي استهدف منشأة طبية عسكرية تابعة لوزارة الدفاع، واصفةً إياه بـ "الجريمة النكراء" التي تنتهك السيادة الوطنية والقانون الدولي، فيما وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باتخاذ إجراءات دبلوماسية عاجلة تجاه واشنطن.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان صحفي، إن "عدواناً غاشماً استهدف صباح اليوم مستوصف الحبانية العسكري التابع لوزارة الدفاع"، مؤكداً أن الهجوم أسفر عن مقتل وإصابة آخرين من منتسبي الجيش العراقي.

وفي رد فعل رسمي سريع، وجه رئيس مجلس الوزراء وزارة الخارجية باستدعاء القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في بغداد، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية "شديدة اللهجة". وأشار البيان إلى أن المذكرة تتضمن موقف العراق الثابت برفض التصرفات غير المسؤولة التي تسيء للعلاقة بين الشعبين العراقي والأمريكي.

كما كشف النعمان عن توجه العراق لتقديم شكوى رسمية مدعمة بالوثائق إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية، لترسيخ حق العراق وحماية أبنائه من هذه الانتهاكات التي وصفها بأنها "جريمة مكتملة الأركان".

وشدد البيان على أن الحكومة العراقية والقوات المسلحة "لن تقف صامتة أمام حرمة دماء الشهداء"، مؤكداً امتلاك العراق "حق الرد بكل الوسائل المتاحة وفق ما يقره ميثاق الأمم المتحدة".

وأوضح الناطق باسم القائد العام أن هذه الاعتداءات تأتي في وقت تبذل فيه بغداد جهوداً سياسية ودبلوماسية مكثفة لإبعاد البلاد عن الصراعات الإقليمية، وتعمل على تعزيز الأمن واستقرار التجارة الدولية، مشيراً إلى أن مثل هذه الخطوات تضع عقبات إضافية أمام جهود الاستقرار المستدام في المنطقة.

ويأتي هذا التصعيد في ظل ظروف إقليمية معقدة، حيث يؤكد العراق استمراره في مساعيه الدبلوماسية لوقف إطلاق النار واستعادة الأمن، مع التشديد على أن سيادة البلاد "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

يذكر ان هذه الهجمات تشنها القوات الامريكية على مواقع للفصائل العراقية المسلحة التي اعنلت مشاركتها الى جانب جمهورية ايران الاسلامية في حربها مع امريكا واسرائيل بضرب المواقع والمصالح الامريكية في العراق والمنطقة، من داخل الاراضي العراقية.