الحزب الشيوعي الكوردستاني يعلن دعمه لـ "مشروع التوافق الوطني" ويدعو لتوحيد الخطاب لمواجهة التحديات الدولية

منذ 55 دقيقة

اربيل (كوردستان24) - أعلن المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني، في بيان رسمي، دعمه المطلق لـ "مشروع التوافق الوطني لتهزير مراكز القرار في العالم"، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي من منطلق الإيمان العميق بالمصير المشترك والنضال الموحد للشعب الكوردستاني.

وجاء في نص البيان الذي أصدره الحزب: "إن الحزب الشيوعي الكوردستاني جأر دائماً بالتأكيد على وحدة الصف والخطاب الكوردستاني الموحد، انطلاقاً من رؤيته بأن هذه الوحدة هي الركيزة الأساسية لتحقيق النصر، وحماية الحقوق والحريات، واستكمال قمة مراحل التحرر الوطني؛ وهو ما يضع على عاتق الجميع مهاماً مشتركة وشاملة".

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة نبذ الخلافات، مشيراً إلى أن "أي تفرقة أو خطاب يدعو للكراهية يلحق ضرراً مباشراً بالوحدة الوطنية، لذا فمن الضروري تنحية هذه الخلافات جانباً واحترام التعددية؛ فالوحدة لا تعني إلغاء الاختلافات، بل تمنح القوة لبرنامج العمل المشترك في سبيل الأهداف الكبرى لشعبنا".

كما تضمن البيان دعوة عامة وجهها الحزب لجميع المواطنين والمدافعين عن الحرية، قائلاً: "إلى جانب دعمنا الكامل لهذه الدعوة وفق الآليات المتوافق عليها، فإننا ندعو كل مواطن كوردستاني، وكل إنسان يؤمن بحرية الشعوب في أي مكان، إلى إعلان مساندته لمشروع وحدة كوردستان، الذي طرحته أكثر من مائتي شخصية سياسية وثقافية كوردستانية".

وفي ختامه، أكد المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني على ضرورة أن يلعب شعب كوردستان دوراً فعالاً في التحولات الجارية، بهدف "بناء كوردستان حرة وشعب سعيد، وترسيخ دعائم السلام والأمن للشعوب"، معرباً عن تضامنه الكامل مع الرسالة التي وجهها نخبة من السياسيين والمثقفين من أجزاء كوردستان الأربعة.

المكتب السياسي

الحزب الشيوعي الكوردستاني