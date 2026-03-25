متحدث باسم ائتلاف النصر لـ "كوردستان 24": الهجوم على البيشمركة محاولة لجرّ العراق إلى الحرب

اربيل (كوردستان24) - صرح سلام الزبيدي، المتحدث باسم ائتلاف النصر، بأن الجهات التي تستهدف مقار قوات البيشمركة تسعى لإقحام العراق في أتون الحرب، محذراً في الوقت ذاته من أن أي محاولة لنزع سلاح الفصائل المسلحة في المرحلة الراهنة قد تفتح الباب أمام خطر نشوب حرب أهلية.

وقال الزبيدي في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "إننا ندين بشدة الهجمات التي تستهدف البيشمركة وكافة المؤسسات الأمنية العراقية الأخرى"، مبيناً أن "من يقومون بقصف مقار البيشمركة والمناطق العراقية الأخرى يحاولون جر البلاد إلى صراع مسلح وخلط الأوراق السياسية والأمنية".

وحول طبيعة العلاقات بين بغداد وواشنطن، أشار المتحدث إلى أن الولايات المتحدة لا تلتزم بالاتفاقية الأمنية المبرمة مع العراق، مؤكداً أن العراق لا يملك خيار الرد العسكري عليها، بل تقتصر خياراته على المسارات الدبلوماسية فقط.

وفي سياق آخر، حذر الزبيدي من أن السعي لحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح المجموعات المسلحة في هذا التوقيت الحساس قد يغرق العراق في فوضى الاقتتال الداخلي. وأوضح أن هناك حوارات جرت مع بعض هذه الفصائل التي أبدت رغبتها في الانخراط بالعملية السياسية، لافتاً إلى أن بعضها لديه تمثيل نيابي في البرلمان حالياً.

واختتم الزبيدي تصريحه بالإشارة إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني العراقي قد منح الصلاحيات لكافة المؤسسات الأمنية، بما فيها البيشمركة والحشد الشعبي، للرد على أي اعتداء. ووصف المشهد الحالي بـ "المعادلة الصعبة"، مشيراً إلى أن البعض يحاول تحقيق مكاسب سياسية على حساب هذه الحرب.