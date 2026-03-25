الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعزي مسرور بارزاني باستشهاد كوكبة من البيشمركة ويندد بـ"الهجوم الظالم"

منذ 21 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي محيي الدين القره داغي، برقية تعزية ومواساة إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إثر استشهاد وإصابة عدد من مقاتلي قوات البيشمركة جراء هجوم استهدف مقراتهم في منطقة سوران ومناطق أخرى.

وأعرب القره داغي في برقيته، عن إدانته الشديدة لما وصفه بـ"الهجوم العدواني الظالم والمدان"، مؤكداً تضامن الاتحاد الكامل مع إقليم كوردستان في هذا المصاب الأليم.

وجاء في نص البرقية: "باسم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، رئاسة ومجلساً وأمانة عامة، نتقدم إليكم بأحر التعازي والمواساة إثر استشهاد كوكبة من أبطال البيشمركة وجرح عدد منهم في الهجوم الذي استهدف مقراتهم في منطقة سوران وغيرها".

كما عبر رئيس الاتحاد عن خالص تضامنه مع حكومة وشعب إقليم كوردستان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، ويمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، وأن يحفظ الإقليم من كل مكروه.

وتأتي هذه البرقية في وقت يشهد فيه إقليم كوردستان موجة من الإدانات المحلية والدولية للهجمات التي تستهدف قواته الأمنية ومنشآته المدنية، وسط مطالبات بضرورة احترام سيادة الإقليم وضمان أمن واستقرار المنطقة.

يُذكر أنه في فجر يوم الثلاثاء، 24 آذار 2026، نُفذ هجومان منفصلان بستة صواريخ باليستية إيرانية، استهدفا مقراً للفرقة السابعة مشاة (المنطقة الأولى) وقوة تابعة للفرقة الخامسة مشاة من قوات البيشمركة ضمن حدود منطقة سوران، ما أسفر عن استشهاد ستة من البيشمركة وإصابة 30 آخرين بجروح.