البيت الأبيض يؤكد أن المحادثات مع إيران "متواصلة"

أربيل (كوردستان 24)- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن الرئيس ترامب لا يمزح أبدًا، وهو مستعد لإشعال الجحيم داخل إيران إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق.

وأضافت: يجب على إيران ألا تقع في خطأ الحسابات مرة أخرى، لأن أي مواجهة ستعرضهم لقصف أكثر قسوة.

جاء ذلك خلال مؤتمرٍ صحفي عقدته ليفيت اليوم الأربعاء، سلّطت خلاله الضوء على آخر التطورات العسكرية.

وكشف البيت الأبيض أن عملية الحوار والتفاوض مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تزال مستمرة، على الرغم من صدور عدة تقارير تشير إلى أن طهران رفضت المقترح المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية.

كما أعلن البيت الأبيض أن جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، شارك خلال الفترة الماضية بشكل فعال ومباشر في كافة الحوارات والمفاوضات المتعلقة بالملف الإيراني.

وحول الأنباء المتعلقة بالفشل الدبلوماسي، أكد البيت الأبيض مجدداً أن المحادثات مع طهران مستمرة.

وأشارت ليفيت إلى أن الهدف الرئيسي لواشنطن كان دائماً السلام، وأن ترامب لا يريد رؤية المزيد من الموت والدمار.

لكنها شددت على ضرورة أن تعترف طهران بالواقع الجديد المتمثل في هزيمتها عسكرياً بشكل كامل،.

وقالت: لقد شللنا القدرات النووية والهجومية لإيران ضد مصالح الولايات المتحدة وحلفائنا، نرى الآن أن طهران تبحث عن مخرج لأنهم يدركون أنهم على وشك التحطم.

وفي جانب آخر من حديثها، تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض إلى الوضع الميداني داخل إيران قائلة: إن قدرة طهران على الدفاع عن المناطق الخاضعة لسيطرتها تتضاءل بسرعة. وإذا لم يكونوا مستعدين لقبول هذا الواقع، فإن ترامب يضمن توجيه ضربات لهم لم يشهد التاريخ مثيلاً لها.

كما أعلنت ليفيت عن خبر هام، كاشفةً أن دونالد ترامب سيزور بكين في يومي 14 و15 من شهر أيار/مايو المقبل لعقد قمة تاريخية مع الرئيس الصيني "شي جين بينغ".

وأضافت أن الرئيس الصيني وعقيلته سيردون الزيارة لاحقاً إلى واشنطن.