واشنطن تضع 5 شروط "تعجيزية" للرد على المقترحات الإيرانية.. وتتجاهل الإفراج عن الأموال المجمدة

أربيل (كوردستان 24)- في تطور لافت للمشهد الدبلوماسي المتعلق بالملف النووي الإيراني، كشفت مصادر مطلعة لوكالة "فارس" الإيرانية، أن الرد الأمريكي على المقترحات الإيرانية الأخيرة تضمن 5 شروط رئيسية وصفتها طهران بالمتشددة، مما يضع مستقبل المفاوضات على المحك.

وبحسب المصادر، فقد جاء الرد الأمريكي ليضع سقفاً منخفضاً للتوقعات الإيرانية، حيث تمحورت الشروط حول عدة نقاط.

واشترطت واشنطن حصر النشاط النووي الإيراني في تشغيل منشأة واحدة فقط، مع المطالبة بتسليم كامل المخزون الإيراني من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة تهدف إلى الحد بشكل كامل من قدرات التخصيب الإيرانية.

كما رفضت الإدارة الأمريكية بشكل قاطع أي التزام بدفع تعويضات مالية لإيران، متجاوزةً بذلك أحد المطالب الجوهرية التي أصرت عليها طهران في وقت سابق.

وأجهض الرد الأمريكي الآمال في تخفيف الضغوط الاقتصادية، حيث أعلنت واشنطن عدم موافقتها على مطلب الإفراج عن نسبة 25% من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج.

أكدت الشروط الأمريكية أن أي تهدئة أو وقف للعمليات الحربية في جميع جبهات النفوذ الإقليمي، بات مرهوناً ببدء مفاوضات مباشرة وشاملة حول مجمل السياسات الإيرانية.

ويرى مراقبون أن هذه الشروط تعكس رغبة أمريكية في الضغط القصوى على طهران، ومحاولة لربط الملف النووي بملفات إقليمية أخرى، وهو ما كانت ترفضه إيران باستمرار.

وتأتي هذه التسريبات في وقت يشهد فيه الوضع الإقليمي تصعيداً ميدانياً، مما يشير إلى أن الإدارة الأمريكية تحاول وضع طهران أمام خيارات صعبة تتطلب تنازلات جوهرية قبل أي انفراجة سياسية أو اقتصادية.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية حول طبيعة الرد الرسمي على هذه الشروط، إلا أن تسريب هذه النقاط عبر "وكالة فارس" يعكس حالة من الاستياء الإيراني تجاه الموقف الأمريكي الراهن.