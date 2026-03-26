مرصد إيكو عراق: الاكتفاء الذاتي والحدود البرية يحميان أمن العراق الغذائي من توترات هرمز

أربيل (كوردستان24)- أكد مرصد "إيكو عراق" المختص بالشأن الاقتصادي، أن قطاع الزراعة في البلاد يتمتع بحصانة ضد التداعيات المحتملة لأي إغلاق لمضيق هرمز أو العمليات العسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أن حركة الصادرات والواردات الزراعية العراقية تقع خارج نطاق تأثير المضيق الملاحي.

وذكر المرصد في بيان صحفي، أن العراق نجح في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من المحاصيل والمنتجات الزراعية الأساسية التي تشكل عماد المائدة العراقية، مما قلل من ارتهان الأمن الغذائي المحلي للظروف الجيوسياسية المتقلبة في الشرق الأوسط.

وأوضح البيان أن استقرار الإمدادات يعود إلى اعتماد العراق بشكل رئيسي على المسارات البرية مع دول الجوار لتأمين وارداته، فضلاً عن سلوك الصادرات العراقية للطرق البرية ذاتها، وهو ما يبعدها عن مخاطر الملاحة البحرية في المضيق.

وعلى صعيد الصادرات، كشف المرصد أن العراق يصدر سنوياً كميات كبيرة من "التمور والبطاطا"، حيث تتجاوز صادرات التمور حاجز الـ 600 طن سنوياً، مؤكداً أن هذه الصادرات تشمل أصنافاً متعددة من ثمار النخيل ولا تقتصر على نوع واحد، مما يعزز حضور المنتج الوطني في الأسواق الخارجية.