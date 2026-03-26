ارتفاع "غير متوقع" في مخزونات النفط الأمريكية يتجاوز التوقعات بكثير

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أظهرت بيانات رسمية صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، حيث جاءت الأرقام أعلى بكثير من تقديرات المحللين التي كانت تترقب زيادة طفيفة فقط.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة في تقريرها الأسبوعي، أن مخزونات النفط الخام ارتفعت بمقدار 6.9 مليون برميل بنهاية الأسبوع الماضي. ويأتي هذا الارتفاع بعد زيادة سجلت 6.2 مليون برميل في الأسبوع الذي سبقه، في حين كانت توقعات الخبراء تشير إلى نمو متواضع لا يتجاوز 500 ألف برميل.

وبحسب بيانات الإدارة، فقد وصل إجمالي مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 456.2 مليون برميل، وهو مستوى يزيد بنسبة 0.1% عن متوسط الخمس سنوات الماضية لنفس هذه الفترة من العام.

وعلى صعيد المشتقات النفطية، كشف التقرير عن ارتفاع مخزونات النواتج المقطرة (التي تشمل الديزل وزيت التدفئة) بمقدار 3 ملايين برميل، ومع ذلك لا تزال هذه المخزونات أقل بنسبة 0.4% من متوسط الخمس سنوات الماضية.

في المقابل، سجلت مخزونات البنزين تراجعاً بمقدار 2.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تحتفظ بمستوى أعلى بنسبة 3% مقارنة بمتوسط السنوات الخمس الماضية.