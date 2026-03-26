عمليات بغداد" تطمئن المواطنين: أعمدة الدخان قرب المطار ناتجة عن إجراءات أمنية مسيطر عليها

أربيل (كوردستان24)- أصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم، بياناً توضيحياً طمأنت فيه المواطنين بشأن احتمالية مشاهدة حرائق وتصاعد لأعمدة الدخان ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي خلال الساعات القادمة.

وأكدت القيادة في بيانها الصحفي أن هذه الظواهر ناتجة عن عمليات فنية وإجراءات "مسيطر عليها" بشكل تام، يتم تنفيذها من قبل الجهات المختصة ذات العلاقة.

وأوضح البيان أن هذه الممارسات تندرج ضمن السياقات الأمنية والفنية المعتمدة والروتينية، داعية المواطنين إلى عدم القلق أو الانجرار وراء الشائعات، ومؤكدة في الوقت ذاته أن الأوضاع في محيط المطار طبيعية وتحت السيطرة الكاملة.