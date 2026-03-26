ليلى زانا تعزي رئيس حكومة إقليم كوردستان باستشهاد كوكبة من قوات البيشمركة

منذ 9 دقائق

أربيل (كوردستان24)- وجهت السياسية والشخصية الوطنية الكوردية والبرلمانية السابقة في تركيا، ليلى زانا، رسالة تعزية ومواساة إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، إثر استشهاد ستة من مقاتلي قوات البيشمركة وإصابة آخرين جراء الهجوم الصاروخي الإيراني الأخير.

وقالت زانا في رسالتها: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد ستة من أبطال البيشمركة وإصابة 30 آخرين. إن هذا المصاب الجلل لا يمثل خسارة لعائلاتهم فحسب، بل هو حزن عميق يعتصر قلوب أبناء شعبنا كافة".

وأضافت: "نتوجه بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهداء ولجنابكم ولجميع قوات البيشمركة، متمنين الشفاء العاجل للجرحى"، مؤكدة أن "ذكراهم ستبقى حية في وجدان الشعب، وسيبقى نهجهم منارة للأجيال القادمة".

من جانبه، أعرب رئيس حكومة إقليم كوردستان في برقية جوابية عن شكره وتقديره لمواساة ليلى زانا، مؤكداً أن "الشهداء سيظلون دائماً أحياء في قلب شعب كوردستان، وأن تضحياتهم ونهجهم مستمر حتى تحقيق النصر النهائي لشعبنا".