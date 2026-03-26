مقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب لبنان ونتنياهو يعزي عائلته

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقتل أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال المعارك الجارية في جنوب لبنان، معبّراً عن تعازيه لعائلته.

وقال نتنياهو في بيان، إن “زوجتي وأنا، ومعنا جميع مواطني إسرائيل، نشارك عائلة مقاتل وحدة استطلاع جولاني، الرقيب أول أوري غرينبرغ، حزنها العميق”، موضحاً أن الجندي قُتل أثناء مشاركته في عمليات قتالية جنوب لبنان.

وأضاف أن غرينبرغ “قاتل ببطولة وشجاعة دفاعاً عن الحدود الشمالية”، مقدماً تعازيه القلبية لعائلته، ومختتماً بالقول: “ليكن ذكره مباركاً”.

تأتي هذه الخسائر في ظل تصاعد التوترات العسكرية على الحدود بين إسرائيل ولبنان، حيث تشهد المنطقة مواجهات متقطعة بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد إلى مواجهة أوسع في المنطقة.