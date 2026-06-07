الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية الإسرائيلية بالصواريخ البالستية

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أربيل (كوردستان 24)- أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان صدر عن علاقاته العامة مساء الیوم الأحد 7 حزیران/یونیو 2026، عن استهداف قاعدة "رامات ديفيد" الجوية داخل إسرائيل بدفعة من الصواريخ البالستية.

وأوضح البيان أن هذا الهجوم يأتي رداً على ما وصفه بـ"الجرائم الإسرائيلية" في جنوب لبنان، وتحديداً في مناطق صور والنبطية والضاحية الجنوبية لبيروت.

دوافع الهجوم واتهامات بخرق الهدنة

وأشار الحرس الثوري في بيانه إلى أن القاعدة المستهدفة كانت "منطلقاً للعمليات العسكرية" الأخيرة في لبنان. كما لفت البيان إلى أن موافقة طهران السابقة على وقف إطلاق النار في السابع من نيسان/ابریل الماضي كانت مشروطة بوقف شامل للعمليات العسكرية على كافة الجبهات. واتهمت طهران في بيانها كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل بعدم الالتزام بتعهداتهما، مشيرة إلى استمرار العمليات في لبنان، بالإضافة إلى ما وصفته بـ"التعرض المتكرر" للسفن والملاحة الإيرانية في مضيق هرمز وبحر عمان والمحيط الهندي، وهو ما اعتبرته خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة.

تحذير من التصعيد

ووصف الحرس الثوري عملية الأحد بأنها "رسالة تحذيرية"، مؤكداً أن الردود القادمة ستكون "أكثر اتساعاً" في حال تكرار الهجمات، محذراً من أن الأهداف الإيرانية قد تشمل المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة ككل.