أربيل تعلن بدء توزيع النفط الأبيض في مركز المدينة وتكشف أسباب تأخر العملية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية النفط والمعادن في أربيل، أنه بعد استكمال توزيع النفط الأبيض في البلدات والمناطق المحيطة بالمحافظة، وصلت عملية التوزيع الآن إلى داخل مركز مدينة أربيل.

وفي تصريح لشبكة "كوردستان 24"، اليوم الخميس 26 آذار 2026، كشف سالار محمد، مسؤول التفتيش والمتابعة في مديرية نفط ومعادن أربيل، عن تخصيص 100 لتر من النفط لكل عائلة بسعر محدد يبلغ 31 ألف دينار. وأشار إلى أنه تم إبلاغ عدد من الوكلاء داخل مركز المدينة لمباشرة توزيع المادة على المواطنين.

وحول أسباب بطء سير العملية، أوضح المسؤول أن الحكومة الاتحادية لم ترسل كميات النفط المطلوبة إلى إقليم كوردستان كما هو مقرر، قائلاً: "الكمية التي كان من المفترض أن ترسلها حكومة بغداد هي 45 مليون لتر، لكن ما تم إرساله حتى الآن هو 9 ملايين لتر فقط، وهذا هو السبب الرئيسي وراء تباطؤ عملية التوزيع".

كما أوضح أن النفط يصل حالياً عبر الصهاريج، ويتم تزويده للوكلاء يومياً بناءً على الكميات المتوفرة والمتاحة.

وفي الختام، طمأن المسؤول المواطنين بأن أي كمية من النفط تصل إلى إقليم كوردستان سيتم توزيعها مباشرة وبشكل فوري على المواطنين.