تقلبات أسعار الفضة ومخاطر التداول الإلكتروني.. الخبرة هي الفيصل

اربيل (كوردستان24) - تشهد أسواق إقليم كوردستان إقبالاً ملحوظاً على تداول المعادن النفيسة، وفي مقدمتها الفضة، التي سجلت تقلبات سعرية حادة بلغت أكثر من 2000 دولار صعوداً وهبوطاً في الأسواق العالمية خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الشهرين. هذا النشاط التجاري، رغم جاذبيته، يحمل في طياته مخاطر مالية كبيرة تستدعي الحذر والخبرة.

سوق الفضة: استيراد بالأطنان وتحديات سعرية

تشير البيانات إلى استيراد نحو 3.5 أطنان من سبائك الفضة من دبي إلى أسواق الإقليم خلال الشهرين الماضيين. وتراوحت أسعار البيع للكيلوغرام الواحد بين 2500 و5600 دولار، وفقاً لتقلبات البورصة العالمية.

وفي هذا الصدد، يوضح أحد تجار الفضة في أربيل أن السوق لا يخلو من المخاطر؛ حيث تعرض العديد من المستثمرين لخسائر فادحة نتيجة التغير السريع في الأسعار بين وقت طلب الكميات ووقت وصولها، مما أدى إلى تراجع قيمة استثماراتهم بشكل مفاجئ.

التداول الرقمي: علم وفن يتجاوز الحظ

إلى جانب التداول المادي للسبائك، برز التداول عبر البورصات العالمية للعملات الرقمية والمعادن كوجه آخر للاستثمار في الإقليم. إلا أن الخبراء الماليين يحذرون من الدخول في هذا المعترك دون تسلح بالمعرفة الكافية.

ويؤكد المختصون أن التداول مهنة احترافية لا تقل تعقيداً عن الطب أو الهندسة، مشيرين إلى أن نسبة النجاح في هذا المجال لا تتعدى 5% من إجمالي المتداولين. فالدخول العشوائي بناءً على نصائح غير مدركة أو بدافع الطمع غالباً ما ينتهي بخسارة رأس المال بالكامل.

يبقى التداول في المعادن والعملات الإلكترونية سلاحاً ذا حدين؛ فهو يمثل فرصة حقيقية لتحقيق الأرباح لمن يمتلك الأدوات والخبرة، وسبباً مباشراً للإفلاس لمن يفتقر للتجربة. وتبقى النصيحة الذهبية للخبراء هي ضرورة التعليم والتدريب قبل خوض غمار هذه الأسواق المتقلبة لضمان الاستدامة وتجنب الأزمات المالية.

تقریر: أحمد عبدالصمد - كوردستان 24 - أربيل