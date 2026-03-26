بين مساعي التهدئة وحشد القوات.. تفاصيل التعزيزات الأمريكية لمواجهة إيران

أربيل (كوردستان24)- بينما تُعلن إدارة ترامب سعيها لإبرام اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب، تواصل واشنطن حشد أصول عسكرية ضخمة من المتوقع نشرها في الشرق الأوسط. وفيما يلي نظرة تفصيلية على حجم القوات الأمريكية المتوقع نشرها، أو التي في طريقها، أو الموجودة بالفعل في المنطقة:

الفرقة 82 المحمولة جوًا: أفاد مصدران مطلعان لشبكة CNN بأن أكثر من 1000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوًا التابعة للجيش يستعدون للانتشار خلال الأيام المقبلة، مع احتمال إرسال تعزيزات إضافية إذا استدعى الأمر. وأوضح المصدران أن هذه القوة تضم كتيبة من لواء القتال الأول (المظليين).

الوحدة الاستكشافية الـ11 ومجموعة "بوكسر" البرمائية: كشف مسؤولان أمريكيان لشبكة CNN في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن تغيير مسار انتشار الوحدة الاستكشافية الحادية عشرة لمشاة البحرية (المارينز) ومجموعة "بوكسر" البرمائية وتسريع وتيرة وصولهما. ولم يتضح بعد ما إذا كانت المجموعة البرمائية ووحدة المشاة (ARG-MEU) ستنتشر بكامل طاقتها في الشرق الأوسط، أم ستكتفي بإرسال بعض عناصرها. وتضم هذه المجموعات عادةً نحو 4500 جندي من مشاة البحرية والبحارة، وتتمتع بقدرات لوجستية وجوية واسعة تتجاوز الدعم البري، كما تضم وحدات مدربة على العمليات الخاصة.

الوحدة الـ31 ومجموعة "طرابلس" البرمائية: تنتشر في المنطقة أيضاً مجموعة برمائية ثانية تضم آلاف الجنود من وحدة مشاة البحرية الحادية والثلاثين المتمركزة في أوكيناوا. وكانت شبكة CNN قد رصدت السفينة البرمائية الأمريكية "طرابلس" وهي تقترب من سنغافورة الأسبوع الماضي في طريقها للمنطقة.

التواجد الحالي في المنطقة: أكدت القيادة المركزية الأمريكية وجود نحو 50 ألف جندي أمريكي بالفعل في الشرق الأوسط في إطار حالة التأهب المرتبطة بالمواجهة مع إيران، وذلك قبل وصول التعزيزات الإضافية المعلن عنها.



المصدر: شبکة سي ان ان الاخباریة