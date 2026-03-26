وزير الخارجية الأمريكي يعزي رئيس حكومة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- جرى مساء اليوم الخميس 26 آذار/ مارس 2026، اتصال هاتفي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وخلال الاتصال، أعرب وزير الخارجية الأمريكي عن خالص تعازيه ومواساته باستشهاد عدد من منتسبي البيشمركة، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، كما جدد تأكيده على التزام بلاده بدعم ومساندة إقليم كوردستان وقوات البيشمركة.

من جانبه، عبّر رئيس الحكومة عن شكره وامتنانه لوزير الخارجية الأمريكي على اتصاله وما أبداه من دعم وتضامن مع إقليم كوردستان.

وفي محور آخر من المباحثات، جرت مناقشة العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتحديات الاقتصادية.