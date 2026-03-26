ترمب يعلن تعليق تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام ويؤكد: المحادثات تسير بشكل "ممتاز"

منذ 16 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- في تطور لافت، أعلن دونالد ترمب تعليق خطط تدمير محطات الطاقة لمدة 10 أيام، على أن يستمر هذا التعليق حتى السادس من شهر أبريل/نيسان المقبل.

وأوضح ترمب في تصريحاته أن هذا القرار يتزامن مع محادثات جارية في الوقت الحالي، مؤكداً أنها "تسير على نحو جيد للغاية" وبشكل "ممتاز"، مما يعكس أجواءً إيجابية في مسار المفاوضات.

وفي سياق متصل، وجه ترمب انتقادات حادة لوسائل الإعلام، متهماً إياها بتضليل الرأي العام. وشدد على أن التقدم الإيجابي الذي تشهده المحادثات يتناقض تماماً مع ما تروجه المنصات الإعلامية من "تصريحات مغلوطة ومناقضة للواقع".



