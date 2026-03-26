إصابة 4 عناصر من الحشد الشعبي في قصف جوي استهدف مقراً بمحافظة الأنبار

أربيل (كوردستان24)- أفاد مصدر أمني، اليوم، بسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف جوي طال أحد المقرات التابعة لهيئة الحشد الشعبي في قضاء القائم، الواقع غربي محافظة الأنبار قرب الحدود العراقية السورية.

وذكر المصدر لمراسل كوردستان24، أن "حصيلة أولية تشير إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة إثر قصف جوي استهدف مقراً للواء 13 التابع للحشد الشعبي في مدينة القائم".

وحتى هذه اللحظة، لم يصدر أي بيان رسمي من الجهات الحكومية أو قيادة الحشد الشعبي لتحديد هوية الطيران المنفذ للغارة أو تفاصيل إضافية حول طبيعة الاستهداف.

وتشهد منطقة القائم الحدودية بين الحين والآخر توترات أمنية وضربات جوية تستهدف مواقع عسكرية، نظراً لأهميتها الاستراتيجية وموقعها الجغرافي الرابط بين العراق وسوريا.