أنتوني بلينكن: الحرب مع إيران جعلت أمريكا معزولة ومهمشة من قبل حلفائها

أربيل (كوردستان24)- صرح وزير الخارجية الأمريكي السابق بأن الولايات المتحدة باتت، بسبب الحرب مع إيران، مهمشة من قبل حلفائها أكثر من أي وقت مضى.

وفي معرض رده على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال أنتوني بلينكن إن الحرب مع إيران تسببت حتى الآن في مقتل 13 جندياً أمريكياً وإصابة المئات، بينما لا يزال الشعب الإيراني يتعرض للقمع من قبل سلطات بلاده.

وأشار بلينكن إلى أن أمريكا أصبحت معزولة عن شركائها وحلفائها، حيث تُنفق مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين في حرب أخرى في الشرق الأوسط، مبيناً أن البنتاغون (وزارة الدفاع) طلب ميزانية قدرها 200 مليار دولار لتمويل الحرب ضد إيران.

وأكد بلينكن أنه لا يدعم الحرب ضد إيران، مشدداً على أنها لا تستحق تعريض حياة الأمريكيين للخطر من أجلها.

تأتي هذه التصريحات في وقت ادعى فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال كلمة ألقاها في عشاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، أن أنتوني بلينكن كان قد صرح سابقاً بضرورة ضرب إيران، وأنهم ارتكبوا خطأً بعدم مهاجمتها في وقت سابق.