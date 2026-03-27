بكين تدعو واشنطن لتعزيز التعاون قبيل زيارة ترامب المرتقبة

منذ 31 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعرب وزير التجارة الصيني، وانغ وينتاو، عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة وضرورة "التعامل السليم" مع التنافس التجاري بين القوتين، وذلك لتجنب الانزلاق نحو "منافسة شرسة" قد تضر بالطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وانغ مع الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، الخميس، على هامش المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المنعقد في مدينة ياوندي الكاميرونية. وتكتسب هذه المحادثات أهمية خاصة كونها تأتي قبل أقل من شهرين من الزيارة الرسمية المقررة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في منتصف مايو المقبل.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة التجارة الصينية، أكد وانغ أن بكين "مستعدة لتعزيز التعاون الاقتص والتجاري على المستويات المتعددة الأطراف والإقليمية والثنائية"، مشدداً على أهمية إيجاد توازن بين المنافسة والتعاون في العلاقات الثنائية.

وعلى الرغم من نبرة التهدئة، لم يخفِ الوزير الصيني "مخاوف بلاده البالغة" إزاء التحقيقات التجارية التي أعلنت عنها واشنطن مؤخراً، والتي تستهدف نحو 60 اقتصاداً – من بينها الصين – تحت ذريعة مكافحة "العمل القسري" و"الطاقة الإنتاجية الزائدة"، وهي تحقيقات قد تمهد الطريق لفرض تعريفات جمركية جديدة.

وتأتي هذه التحركات الدبلوماسية بعد عام شهد معركة تجارية محتدمة بين أكبر اقتصادين في العالم، قبل التوصل إلى "هدنة" في أكتوبر الماضي. وقد ساهمت لقاءات رفيعة المستوى مؤخراً، أبرزها محادثات باريس بين وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، في تخفيف حدة التوتر نسبياً.

ومع ذلك، لا تزال ملفات شائكة تخيم على المشهد، أبرزها:

الاختلال الكبير في الميزان التجاري لصالح الصين.

القيود الأمريكية الصارمة على تصدير التقنيات المتقدمة إلى بكين.

التعريفات الجمركية المتبادلة والتحقيقات التجارية المستمرة.



على صعيد متصل، أكد البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب سيزور بكين يومي 14 و15 مايو المقبل. وتأتي هذه المواعيد الجديدة بعد إرجاء الزيارة التي كانت مقررة في أواخر مارس، نتيجة التطورات الميدانية والحرب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

ويتطلع المراقبون إلى هذه القمة المرتقبة لمعرفة ما إذا كانت ستؤدي إلى اتفاقات هيكلية تنهي النزاعات التجارية، أم ستكتفي بتثبيت "الهدنة" الهشة القائمة حالياً.