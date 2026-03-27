الاتحاد الأوروبي لنيجيرفان بارزاني: نتضامن مع إقليم كوردستان وندعم أمنه واستقراره

أربيل (كوردستان24)- أعلنت رئاسة إقليم كوردستان، أن مكتب الاتحاد الأوروبي وقناصل وممثلي دول الاتحاد في إقليم كوردستان، وجهوا رسالة تعزية وتضامن إلى رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، أعربوا فيها عن مواساتهم العميقة لاستشهاد وإصابة عدد من قوات البيشمركة إثر هجوم صاروخي أخير.

وذكرت رئاسة إقليم كوردستان في بيان لها، أن نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان تلقى الخميس، 26 آذار 2026، رسالة مشتركة من بعثة الاتحاد الأوروبي وقناصل الدول الأعضاء، عبروا فيها عن حزنهم الشديد جراء الهجوم الصاروخي الذي استهدف منطقة "سوران" فجر الثلاثاء الماضي (24 آذار 2026)، والذي أسفر عن استشهاد 6 من مقاتلي البيشمركة وإصابة 30 آخرين.

وقدم ممثلو الاتحاد الأوروبي في رسالتهم خالص التعازي والمواساة للرئيس بارزاني ولعوائل الشهداء الأبطال، متمنين الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما أشار البيان إلى أن الرسالة، التي وُجهت نسخ منها أيضاً إلى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني، تضمنت إعراب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء الهجمات المتكررة التي استهدفت إقليم كوردستان خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وفي ختام الرسالة، جدد الدبلوماسيون الأوروبيون تضامن دولهم الكامل مع إقليم كوردستان، مؤكدين على أهمية دعم وتعزيز الأمن والسكينة والاستقرار في المنطقة.