روبيو: نتوقع انتهاء حرب إيران في عدة أسابيع قادمة

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الجمعة، إن واشنطن قادرة على تحقيق أهدافها في إيران من دون قوات برية.

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع قرب العاصمة الفرنسية باريس، حيث ناقش المجتمعون، ملف الحرب في إيران من بين أمور أخرى.

روبيو قال أيضا "لا يوجد شيء مما تفعله روسيا لإيران يعيق عملياتنا".

وتابع "نتوقع أن تنتهي العملية في إيران في الوقت المناسب ونحن نتحدث عن أسابيع وليس شهورا".

قبل أن يضيف أن الولايات المتحدة تتوقع إنهاء العمليات في إيران "خلال الأسبوعين المقبلين"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وحول المحادثات الجارية مع طهران، قال "نحن بانتظار المزيد من التوضيحات بشأن من سنتحدث معه في المفاوضات مع إيران".

وتابع أن إيران بعثت "رسائل" بشأن خطة إنهاء الحرب من دون جواب نهائي.

والخميس، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لاتخاذ خطوات حاسمة إذا لم تستجب طهران لمطالب إنهاء الحرب.

وأمهل ترامب طهران حتى 6 أبريل/نيسان للرد على مقترحه والانخراط في مفاوضات جادة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

في المقابل، نقلت رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع أن إيران ترسل الجمعة ردها على مقترح أمريكي لإنهاء الحرب.

وقال المصدر إنه من المتوقع أن يتوافر في وقت لاحق اليوم الجمعة رد من إيران على مقترح السلام الأمريكي الذي يهدف إلى إنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط".

وذكر المصدر أنه جرى إبلاغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبار مسؤولي البيت الأبيض عبر وسطاء بأن الرد الإيراني سيصل على الأرجح الجمعة.