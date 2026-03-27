الجيش الإسرائيلي يؤكد استهداف موقعين مرتبطين بالبرنامج النووي الإيراني

أربيل (كوردستان 24)- أكد الجيش الإسرائيلي الجمعة استهدافه موقعين مرتبطين بالطاقة النووية في وسط إيران هما مفاعل أراك للماء الثقيل ومصنع لمعالجة اليورانيوم في محافظة يزد، وذلك في اليوم الثامن والعشرين من حرب الشرق الأوسط.

وقال الجيش في بيان "هاجم سلاح الجو بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية قبل قليل مفاعل الماء الثقيل في آراك وسط إيران، والذي خُطّط له في الأصل أن يمتلك قدرة على إنتاج البلوتونيوم بمستوى عسكري".

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بشن غارات أميركية إسرائيلية مشتركة على المجمع، المعروف حاليا باسم خنداب، على "مرحلتين"، مشيرة إلى أنها لم تسفر عن أي وفيات أو ارتفاع في مستويات الإشعاع.

وبعد ذلك بوقت قصير، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا آخر أفاد فيه باستهدافه مصنعا لمعالجة اليورانيوم في محافظة يزد، وفق ما نقلته فرانس برس.

وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي "هاجم سلاح الجو، بتوجيه دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، قبل وقت قصير مصنعا لاستخلاص اليورانيوم من الخامات يقع في يزد وسط إيران".

وأشار الجيش إلى أنه "لن يسمح للنظام الإيراني بمواصلة محاولاته لدفع برنامج الأسلحة النووية، الذي يُشكّل تهديدا وجوديا على دولة إسرائيل والعالم بأسره".

أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية عن هجمات إسرائيلية وأميركية على منشأة أردكان التي تُنتج مركزات اليورانيوم، وهي خطوة أولى قبل تخصيب اليورانيوم.

وأكدت المنظمة أن الهجوم "لم يُسفر عن أي تسرب لمواد مشعة".

وتتهم إسرائيل والولايات المتحدة الجمهورية الإسلامية بالسعي إلى امتلاك أسلحة نووية، بينما تُصر طهران على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.

بدأ بناء مفاعل أراك للماء الثقيل، المُصمم رسميا لإنتاج البلوتونيوم للأبحاث الطبية، في العقد الأول من القرن الحالي. إلا أن المشروع جُمّد بموجب اتفاق فيينا لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018.

أُزيل قلب مفاعل أراك لاحقا، ومُلئ بالخرسانة لتعطيله.

استُهدف الموقع بغارات جوية إسرائيلية خلال حرب الأيام الاثني عشر في حزيران/يونيو 2025 بين إيران وإسرائيل، والتي شنت خلالها الولايات المتحدة أيضا غارات جوية.

بحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإنّ محطة إنتاج الماء الثقيل قد تضررت ولم تعد تعمل بكامل طاقتها منذ ذلك الحين. وأشارت الوكالة إلى أنها لم تتمكن من الوصول إليها منذ أيار/مايو 2025.

يشهد الشرق الأوسط حربا منذ 28 شباط/فبراير، اندلعت شرارتها جراء الضربات الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، والتي ردّت عليها طهران بهجمات صاروخية وطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل وعدة دول في المنطقة.