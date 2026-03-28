المستشار الألماني يستبعد نجاح الولايات المتحدة وإسرائيل في "تغيير النظام" في إيران

أربيل (كوردستان24)- استبعد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة أن تؤدي الحرب التي تشنّها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران إلى "تغيير النظام" في طهران.

وقال خلال ندوة نظّمتها صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" في فرانكفورت "هل تغيير النظام فعلا هو الهدف؟"، مضيفا "إذا كان هذا هو الهدف، فلا أعتقد أنّكم ستحقّقونه. في معظم الأحيان، انتهى أمر كهذا بشكل سيء" في الصراعات الماضية، مستشهدا بالحرب في أفغانستان كمثال.

وأضاف "لدي شكوك جدية حيال ما إذا كانت هناك استراتيجية، وما إذا كانت هذه الاستراتيجية تُنفّذ بنجاح"، مردفا "وعليه، قد يستغرق الأمر وقتا أطول".

وكانت ألمانيا قد رفضت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي لعدم مشاركتهم في الهجمات على إيران، مؤكدة أن هذا النزاع "ليس حربهم".

غير أن ميرتس قال الجمعة إنه يعتقد أن ترامب تقبّل هذا الموقف.

وأشار أيضا إلى أن ألمانيا منفتحة على المساهمة في توفير حماية عسكرية في مضيق هرمز، وهو ممر حيوي للنفط والغاز ويشهد شبه إغلاق، في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

وتابع "هذا يتطلب تفويضا دوليا، وموافقة البرلمان الألماني، وقبل ذلك قرارا من الحكومة. ونحن ما زلنا بعيدين عن ذلك".