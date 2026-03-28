ترامب: الولايات المتحدة ربما لن تدعم حلف شمال الأطلسي عند الحاجة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب مجددا الجمعة عن استيائه من الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو) لرفضهم إرسال دعم عسكري لتأمين مضيق هرمز، قائلا إن واشنطن ربما لن تساعدهم إذا طُلب منها ذلك.

وقال خلال مؤتمر اقتصادي في ميامي "لم يكونوا موجودين ببساطة. ننفق مئات المليارات من الدولارات سنويا على الناتو، مئات المليارات، لحمايتهم، وكنا سنبقى دائما إلى جانبهم، ولكن الآن، بناءً على أفعالهم، أعتقد أننا لسنا ملزمين بذلك، أليس كذلك؟". وأضاف "لماذا نكون موجودين من أجلهم إن لم يكونوا موجودين من أجلنا؟".

في الأسابيع الأخيرة، صعد الرئيس الأميركي لهجته تجاه حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي ووصفهم بأنهم "جبناء"، كما قال في منشور على منصته تروث سوشال "إن حلف شمال الأطلسي من دون الولايات المتحدة هو نمر من ورق".

وقال الخميس خلال اجتماع في البيت الأبيض "نحن محبطون جدا من الناتو، لأنه لم يفعل شيئا على الإطلاق".

وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا في بيان مشترك في 19 آذار/مارس استعدادها "للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز"، إلا أنها استبعدت أي تدخل عسكري مباشر.

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر هجمات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 شباط/فبراير، أغلقت طهران عمليا مضيق هرمز الذي يمر عبره عادة خُمس إنتاج النفط العالمي بالإضافة إلى الغاز الطبيعي، ما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار المحروقات.

وأكد ترامب الجمعة في خطابه في ميامي أمام مدراء شركات ومستثمرين خلال قمة الأولوية لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Priority)، أن العملية العسكرية ضد إيران، التي تدخل أسبوعها الخامس تسير على ما يرام.

