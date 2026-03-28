مسؤول أمريكي: إصابة 12 جندياً أميركياً في هجوم إيراني على قاعدة في السعودية

أربيل (كوردستان24)- أفادت رويترز نقلاً عن مسؤول أميركي اليوم السبت (28 آذار 2026) أن 12 جندياً أميركياً في هجوم إيراني على قاعدة في السعودية

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إن 12 جنديا أمريكيا، اثنان منهم في حالة خطيرة، أصيبوا في هجوم عسكري إيراني على قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية.

وتضاف هذه الإصابات الأخيرة إلى أكثر من 300 جندي أمريكي أصيبوا منذ بدء الحرب على إيران في 28 فبراير شباط.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، قال الجيش الأمريكي إن 273 منهم عادوا بالفعل إلى الخدمة. وقتل 13 جنديا أمريكيا في هذا الصراع.

