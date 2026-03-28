ترامب: أنهينا التهديد النووي الإيراني عسكرياً ونحن الآن في مفاوضات

أربيل (كوردستان24)- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران ترزح تحت ضغوط غير مسبوقة وتدعو لإجراء مفاوضات، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح أبداً لطهران بامتلاك أسلحة نووية.

وفي كلمة له خلال مشاركته في "منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار"، يوم السبت 28 آذار/مارس 2026، أثار ترامب شكوكاً حول مصير مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى الإيراني، قائلاً: "مجتبى خامنئي إما قُتل أو أُصيب بجروح خطيرة؛ فهو مختفٍ تماماً ولم يره أحد حتى الآن". وأضاف أن الوضع في إيران وصل إلى مرحلة "لا يريد فيها أحد أن يصبح رئيساً للبلاد، لأنهم يعلمون أن مصيرهم القتل".

وحول البرنامج النووي الإيراني، كشف الرئيس الأمريكي أن بلاده أنهت هذا التهديد عبر القوة العسكرية، مشيراً إلى تفاصيل عملية نوعية جرت العام الماضي. وقال ترامب: "من خلال عملية (مطرقة منتصف الليل) التي نفذتها طائراتنا الحربية العام الماضي، دمرنا القواعد النووية الإيرانية تماماً، وأنقذنا الشرق الأوسط من ذلك التهديد"، مشدداً على التزام واشنطن بمنع إيران من حيازة السلاح النووي للأبد.

وفي سياق استعراض القوة، أوضح ترامب أن إدارته أنفقت تريليونات الدولارات على الجيش الأمريكي، مما جعل الولايات المتحدة تمتلك "أقوى جيش في العالم حالياً". كما شن هجوماً حاداً على الرئيس الأسبق باراك أوباما، واصفاً الاتفاق النووي السابق بأنه "أسوأ اتفاق على الإطلاق"، ومنتقداً تسليم طهران مبلغ 1.7 مليار دولار نقداً في ذلك الوقت.

وتطرق ترامب إلى اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، واصفاً إياه بـ"الشخص الخطير على أمن المنطقة"، وزعم أن "القادة الحاليين في إيران شعروا بالسعادة لمقتله، لكنهم لم يجرؤوا على قول ذلك علناً".

وبشأن العلاقات الراهنة، كشف ترامب أن إيران، نتيجة للهزائم الكبيرة التي لحقت بها، "تستجدي" الآن لتوقيع اتفاق جديد، وأبدت استعدادها لإرسال 8 ناقلات نفط إلى الولايات المتحدة. وأضاف: "نحن الآن في حالة تفاوض، ونأمل الوصول إلى سلام مثمر، رغم أن الإيرانيين يتراجعون عن أقوالهم أحياناً".

واختتم الرئيس الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن هدفه الأساسي هو "إعادة تقوية أمريكا وإنهاء المغامرات الإيرانية"، مشيراً إلى أن النفوذ الإيراني تراجع بشكل كبير ولم يعد كما كان في السابق.