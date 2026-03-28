رئيس إقليم كوردستان يتلقى رسالة تهنئة من الرئيس الامريكي

أربيل (كوردستان24)- تلقى نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان، رسالة تهنئة بمناسبة عيد نوروز، من دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الرئيس ترامب في الرسالة عن أحر تهانيه لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، وكتب قائلاً: نوروز هو احتفاء بقدوم الربيع، وتجسيد للانتصار الأبدي للنور على الظلام. هذا العيد العريق هو تعبير سنوي عن قوة البدايات الجديدة.

وأضاف الرئيس ترامب في رسالته لرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني: أدعو الله أن يكون نوروز هذا العام عاملاً لتعزيز قيم السلام وكرامة الإنسان، وأن يحفل العام الجديد بالخير والسعادة.

ووجه الرئيس ترامب التهاني إلى جميع الذين يحتفلون بعيد نوروز، وكتب في ختام رسالته باللغة الكوردية: " نەورۆز پیرۆز = نوروز مبارك ".