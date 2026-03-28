مقتل وإصابة عدد من السوريين في غارة إسرائيلية على بلدةٍ لبنانية

أربيل (كوردستان 24)- قُتل خمسة سوريين وأصيب ثمانية آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء غارة جوية إسرائيلية استهدفت بلدة "الحنية" في قضاء صور جنوبي لبنان، في وقت تصعد فيه تل أبيب عملياتها الجوية والبرية لتشمل مناطق واسعة في الجنوب والبقاع.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن فرق الدفاع المدني التابعة لـ"جمعية الإسعاف الصحي" تمكنت من انتشال جثث القتلى وإجلاء المصابين ونقلهم إلى مستشفيات مدينة صور لتلقي العلاج اللازم.

فيما لا تزال الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات على مختلف البلدات اللبنانية اليوم مرشحة للارتفاع بعد إعلان وزارة الصحة عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 27 آخرين في حصيلة أولية.

ميدانياً، وسّع طيران الاحتلال دائرة استهدافه لتطال غاراته بلدات "بيت السياد" و"المنصوري" و"دير الزهراني" في قضاء النبطية، أسفر عن سقوط قتلى إضافيين لم يحدد عددهم بدقة بعد.

وتزامن القصف الجوي مع قصف مدفعي عنيف بعيار 155 ملم استهدف سهلي "القليلة" و"رأس العين" وأطراف بلدة "الحنية"، مما تسبب بدمار واسع في الممتلكات.

يأتي هذا التصعيد الميداني في إطار العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ الثاني من آذار الجاري، والتي تهدف من خلالها تل أبيب إلى فرض "منطقة عازلة" وعزل مناطق جنوب نهر الليطاني عن شماله، عبر دمج الغارات اليومية المكثفة على الضاحية الجنوبية والبقاع بالتوغل البري المتواصل عبر عدة محاور حدودية.