البحرين تعلن اعتراض وتدمير أكثر من 550 مقذوفاً ومسيرة إيرانية خلال شهر من المواجهة

أربيل (كوردستان 24)- كشفت قوة دفاع البحرين، في إحصائية عسكرية رسمية نُشرت اليوم السبت، عن نجاح منظومات الدفاع الجوي البحرينية في التصدي لهجمات جوية مكثفة، معلنةً اعتراض وتدمير مئات الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية منذ اندلاع المواجهات قبل شهر.

ووفقاً للبيان الرسمي الصادر بتاريخ 28 مارس 2026، تمكنت الدفاعات الجوية البحرينية من اعتراض وتدمير إجمالي 174 صاروخاً و 385 طائرة مسيرة، كانت موجهة نحو أراضي المملكة.

وأكدت قوة دفاع البحرين في بيانها المصور أن منظوماتها الدفاعية "تقف بالمرصاد للعدوان الإيراني الآثم" الذي بدأ شنه في 28 فبراير 2026.

مشددة على جاهزيتها التامة لحماية الأجواء البحرينية وتأمين البلاد من أي تهديدات خارجية، ومختتمة بيانها بالدعاء: "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً".

وتعكس هذه الأرقام الضخمة (559 هدفاً جوياً خلال 30 يوماً) حجم الكثافة النيرانية المستخدمة في التصعيد الحالي، وفاعلية الشبكة الدفاعية البحرينية في تحييد الأهداف المعادية.