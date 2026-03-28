مسؤولون في البيت الأبيض لرويترز: ترمب يسعى لمخرج تفاوضي خلال 6 أسابيع

أربيل (كوردستان 24)- كشفت مصادر مسؤولة في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يسعى لإيجاد مخرج تفاوضي للأزمة مع إيران لتجنب الانجرار إلى "حرب لا نهاية لها"، محدداً إطاراً زمنياً للأعمال العدائية يتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع، ومحذراً في الوقت ذاته من تصعيد عسكري غير مسبوق إذا تعثرت الدبلوماسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترمب وجه مساعديه بضرورة التأكيد على أن العمليات العسكرية الراهنة لن تتجاوز مدة الشهر إلى الشهر ونصف، مشيراً إلى أن الرئيس أبدى انفتاحاً واستعداداً للاستماع إلى الجانب الإيراني للوصول إلى تسوية.

وفي مقابل هذه النافذة الدبلوماسية، حملت التصريحات تحذيرات أمريكية شديدة اللهجة؛ حيث لوّح ترمب باللجوء إلى "تصعيد عسكري كبير"، متوعداً طهران بتوجيه ضربة قاسية "أقوى من أي وقت مضى" في حال فشلت المحادثات والجهود الدبلوماسية.

وعلى الصعيد الميداني والاستراتيجي، أوضح مسؤول آخر في الإدارة الأمريكية للوكالة أن الحملة الحالية على إيران لن تتوقف إلا عندما يُقرر الرئيس شخصياً أن الأهداف الأمريكية قد تحققت بالكامل.

ورغم تأكيد البيت الأبيض على لسان مسؤوليه أن ترمب أوضح عدم وجود خطط حالية لإرسال قوات برية أمريكية للمشاركة في الصراع، إلا أنه شدد على أن الإدارة الأمريكية تُبقي "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة" للتعامل مع أي تطورات محتملة.





المصدر: رویترز