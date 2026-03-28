أوكرانيا توقع اتفاقية دفاعية مع قطر

أربيل (كوردستان 24)- وقّعت أوكرانيا اليوم اتفاقية دفاعية جديدة مع قطر، مماثلة للاتفاقية التي وقّعتها مع السعودية أمس، في إطار سعي دول الخليج للاستفادة من خبرة كييف في مجال الحرب باستخدام الطائرات المسيّرة.

وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاقية تشمل "التعاون في المجالات التكنولوجية، وتطوير مشاريع مشتركة، والاستثمارات الدفاعية، وتبادل الخبرات في مجال التصدي للصواريخ وأنظمة الطائرات المسيّرة".

في منشور سابق على موقع X عقب اجتماع مع قطر، أضاف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "ناقشنا قضايا من شأنها تعزيز حماية الأرواح في كلا البلدين، واتفقنا على شراكة متبادلة المنفعة في قطاع الدفاع لمدة عشر سنوات على الأقل".

كما زار زيلينسكي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث شارك خبرات بلاده في اعتراض أسراب طائرات "شاهد" المسيّرة، المصممة إيرانياً والمصنعة روسياً، والتي صقلتها على مدار أربع سنوات من الحرب مع روسيا.

هذه الطائرات المسيّرة، التي استهدفت أوكرانيا منذ فترة طويلة، تستخدمها إيران الآن لمهاجمة جيرانها في الخليج.





