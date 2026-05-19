بسبب غياب الاتحاد الوطني والجيل الجديد.. إلغاء مؤتمر برلماني هام

عدنان مفتي: يجب تفعيل البرلمان على وجه السرعة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- كان من المقرر اليوم الثلاثاء، 19 أيار/مايو 2026، عقد مؤتمر واسع ومهم في مدينة أربيل بمشاركة جميع البرلمانيين، وممثلي الأطراف السياسية، ورؤساء برلمان كوردستان السابقين، إلا أنه بسبب عدم حضور ممثلي الاتحاد الوطني الكوردستاني وحراك الجيل الجديد بشكل مفاجئ، تم تأجيل المؤتمر ولم يُعقد.

وصرح مصدر خاص من برلمان كوردستان لـ "كوردستان 24" قائلاً: "حتى مساء أمس لم تكن هناك أي مشكلة، وكانت جميع الأطراف قد أبدت موافقتها، بل وتم إعداد برنامج ومنهاج المؤتمر بالكامل والذي كان من المقرر أن يتضمن ثلاث جلسات نقاشية مختلفة، ولكن ليلة أمس، أبلغ الاتحاد الوطني والجيل الجديد منظمي المؤتمر بعدم مشاركتهم، مما استدعى الاتصال بالبرلمانيين بشكل عاجل وفي ساعة متأخرة من الليل لإبلاغهم بتأجيل المؤتمر".

وبالتزامن مع تعثر عقد المؤتمر، حذر عدنان مفتي، السياسي والرئيس الأسبق لبرلمان كوردستان، في تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، من الوضع السياسي الراهن، قائلاً: "لن ينجح أحد بمفرده. الخطوة الأولى والأساسية هي أن تجلس الأطراف معاً، وتفتح صفحة جديدة، وتفعل برلمان كوردستان على وجه السرعة؛ إذ يجب انتخاب هيئة رئاسة البرلمان ومن ثم وضع استراتيجية لكيفية التعامل مع الأحداث".

وأشار عدنان مفتي في جانب آخر من حديثه إلى المخاطر الإقليمية، قائلاً: "في الحرب الدائرة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، لم نكن طرفاً في المعادلة، ولكننا رأينا كيف استُهدفت أربيل والسليمانية. لذا، إذا استمرت هذه الحرب ولم نرتب بيتنا الداخلي، فإن الوضع لن ينعكس أبداً لصالحنا".